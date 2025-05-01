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Модульную газовую котельную установят тюменцы в детсаду Краснодона

Общество, 13:42 26 мая 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Модульную газовую котельную установят специалисты компании "РЕМиСТР" из Тюменской области в детском саду "Солнышко" Краснодона. Мощность объекта составит 200 кВт, он обеспечит теплом и горячей водой все здание.

Об этом рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко. Модернизацию отопительной системы в образовательном учреждении реализует шеф-регион по специальному инфраструктурному проекту.

Новую котельную уже доставили на площадку из Тюмени. Начиная с 1 июня специалисты демонтируют старую систему отопления и установят новые радиаторы, которые уже доставили в детский сад. На работы отвели месяц.

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# Краснодон , отопление , ремонт

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