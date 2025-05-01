Модульную газовую котельную установят тюменцы в детсаду Краснодона
Модульную газовую котельную установят специалисты компании "РЕМиСТР" из Тюменской области в детском саду "Солнышко" Краснодона. Мощность объекта составит 200 кВт, он обеспечит теплом и горячей водой все здание.
Об этом рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко. Модернизацию отопительной системы в образовательном учреждении реализует шеф-регион по специальному инфраструктурному проекту.
Новую котельную уже доставили на площадку из Тюмени. Начиная с 1 июня специалисты демонтируют старую систему отопления и установят новые радиаторы, которые уже доставили в детский сад. На работы отвели месяц.