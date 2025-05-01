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За дизайн-проекты благоустройства проголосовали более 112 тыс. жителей Тюменской области

Общество, 16:27 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

112 тыс. 797 жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В Тюмени больше всего голосов отдали за сквер "Депутатов" (25 тыс. 084), в Тобольске за первую из двух концепций Менделеев-парка проголосовали 10 тыс. 460 человек. В Ишиме также лидирует первый дизайн-проект общественной территории в районе многоквартирного дома № 62 по ул. Карла Маркса.

Голосование проходит на портале "Госуслуги", в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе" до 12 июня. Общественные территории будут благоустроены в 2026 году.

Напомним, тюменцы выбирают будущий вид пяти территорий. Из них три в Тюмени, по одной в Ишиме и Тобольске. В областном центре на голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске это Менделеев-парк, в Ишиме - территория на ул. Карла Маркса, 62.

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# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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