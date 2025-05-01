Два кафе в Тюмени использовали мясо неизвестного происхождения

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Пекарня и кафе быстрого питания в Тюмени использовали для приготовления блюд мясо без ветеринарных документов. Нарушителей выявили при мониторинге системы "Меркурий" во второй декаде мая, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Из-за того, что предъявить ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения предприятия общепита не могли, установить происхождение и безопасность мяса невозможно.

Всего с начала года аналогичные нарушения обнаружены в 90 кафе Тюменской области. Предпринимателям объявили предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования ветеринарного законодательства и технических регламентов.

Информацию для принятия мер направили в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.