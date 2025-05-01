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Автомобили премиум-сегмента продают в Тюмени через "Авито"

Общество, 16:49 26 мая 2025

предоставлено пресс-службой "Авито" | Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Автомобили премиум-сегмента продают в Тюмени на платформе "Авито". Все с минимальным пробегом, в отличном состоянии и полностью готовы к эксплуатации в условиях западной Сибири: будь то зимняя стужа, дальняя дорога или деловая встреча в центре города.

Как сообщает "Авито", самым дорогим представителем класса на портале объявлений является Range Rover почти без пробега – на нем проехали чуть более тысячи км. Продавец заверяет, что салон в идеальном состоянии, всё ещё ощущается запах новой кожи. Уникальная комплектация, премиальный SUV с комфортом бизнес-класса. Заявленная цена - 32 млн 960 тыс. рублей.

Еще один представитель премиум-сегмента - Porsche Cayenne GTS. Владелец, характеризуя автомобиль, отмечает, что в нем спортивный темперамент сочетается с инженерной точностью. Оснащённый четырехлитровым V8 мотором, он выдаёт 460 лошадиных сил и обеспечивает динамику, достойную спорткара. Пробег — 6 тыс. 853 км, что говорит о бережной эксплуатации и практически новом состоянии. Стоит городской внедорожник 17 млн 900 тыс. рублей.

Завершает подборку Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ — это бизнес-класс в автомобильной индустрии. Оснащённый четырехлитровым V8 битурбо двигателем, он выдаёт 612 лошадиных сил и разгоняется до 100 км в час менее чем за четыре секунды, сохраняя при этом комфорт представительского седана. Пробег — 30 тыс. 757 км. Интерьер отделан натуральной кожей и деревом, оснащён панорамной крышей, системами массажа и вентиляции сидений, а также фирменной мультимедиа MBUX с расширенной навигацией. Цена - 14 млн 999 тыс. рублей.

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