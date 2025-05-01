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Тюменская область заняла 11 место по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Общество, 18:07 26 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

11 место заняла Тюменская область в неофициальном рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2025 года. Участники показали выдающиеся результаты по физике, экономике, математике и немецкому языку.

Ученик 10 класса ФМШ Илья Русанов стал двукратным призером по математике и экономике, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут поступить в профильные вузы страны без экзаменов и получить финансовую поддержку от региона.

Независимый рейтинг составлен из расчета количества дипломов на 100 тыс. человек.

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# Всероссийская олимпиада школьников

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