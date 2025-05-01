Тюменская область заняла 11 место по итогам Всероссийской олимпиады школьников

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

11 место заняла Тюменская область в неофициальном рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2025 года. Участники показали выдающиеся результаты по физике, экономике, математике и немецкому языку.

Ученик 10 класса ФМШ Илья Русанов стал двукратным призером по математике и экономике, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады могут поступить в профильные вузы страны без экзаменов и получить финансовую поддержку от региона.

Независимый рейтинг составлен из расчета количества дипломов на 100 тыс. человек.