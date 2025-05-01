Всероссийский слет волонтеров-поисковиков завершился в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Всероссийский слет волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей, завершился в Тюмени 26 мая. В течение пяти дней обучение у инструкторов МЧС России, сотрудников следственного комитета и МВД РФ прошли 250 человек из 54 регионов страны.

Одним из этапов слета стали масштабные учения по поиску пропавшего человека в условиях, максимально приближенных к реальности, рассказала глава Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

"Это был непрерывный поиск в течение 36 часов. И хотя были дождь, комары, на самом деле, это всё жизненные условия, которые могут произойти в любой момент. Это дорогого стоит: всех собрать, зажечь, научить ребят, чтобы они, оказавшись в любой ситуации, спасли не только другую жизнь, но и себя", — поделилась она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В нашем обществе — огромный потенциал добровольческой энергии и людей, которые готовы тратить свое личное время, открывать свое сердце и даже рисковать для того, чтобы помогать другим людям, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У меня есть живые примеры. В прошлый год, 2024-й, в Тюменской области был самый большой за всю историю паводок. Огромное количество волонтеров участвовало в подготовке, ликвидации последствий. Позапрошлый год: было сухо ветрено, похожая ситуация, как сейчас в Забайкалье, в Бурятии. Буквально в 10 километрах от места, где мы сейчас с вами находимся, был большой пожар, к счастью, ни один житель не погиб. Но у нас, к сожалению, была одна история, когда в соседнем районе помогали тушить пожар, и один человек погиб. О чем это говорит? Одного желания недостаточно, нужны хорошие знания, хорошие навыки, как спасти себя, вести себя в разных ситуациях, как помогать и спасать других людей. И очень здорово, что за эту неделю вместе с вами работали лучшие инструкторы, которые имеют колоссальный опыт. Надеемся, вы получили эти знания, закрепили в практических навыках, и если вдруг понадобится ваша помощь, вы окажете ее профессионально", — обратился к участникам слета глава региона.

Советник главы МЧС России, генерал-майор Денис Мартынов подчеркнул, что такие слеты для ведомства и национального центра помощи — своего рода экзамен.

"Мы постоянно повышаем планку, уровень и усложняем процесс обучения. Мы хотели сами себе ответить на вопрос, а сможем ли мы сразу же провести профессиональное обучение такого большого количества человек", — пояснил он.

Он напомнил, что сейчас национальный центр помощи — это большой федеральный проект, который помогает не только в поиске, среди направлений работы — гуманитарная и спасательная миссия.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Сейчас мы готовим новое направление — деятельность в зоне ЧС при аварийно-спасательных работах. Мы готовим волонтеров, это будут официально аттестованные спасатели, которые будут помогать профессиональным спасателям при любых родах ЧС", — сообщил Денис Мартынов.

Закрылся всероссийский слет награждением волонтеров. Им вручили сертификаты об успешном завершении обучения от Национального центра помощи, выступившего организатором мероприятия. Для своего тюменского отделения центр подготовил подарок — автомобиль, который будут использовать в поисковых работах.

Вера Коршунова