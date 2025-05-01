  • 26 мая 202526.05.2025понедельник
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер северо-западный

Всероссийский слет волонтеров-поисковиков завершился в Тюмени

Общество, 19:48 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Всероссийский слет волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей, завершился в Тюмени 26 мая. В течение пяти дней обучение у инструкторов МЧС России, сотрудников следственного комитета и МВД РФ прошли 250 человек из 54 регионов страны.

Одним из этапов слета стали масштабные учения по поиску пропавшего человека в условиях, максимально приближенных к реальности, рассказала глава Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

"Это был непрерывный поиск в течение 36 часов. И хотя были дождь, комары, на самом деле, это всё жизненные условия, которые могут произойти в любой момент. Это дорогого стоит: всех собрать, зажечь, научить ребят, чтобы они, оказавшись в любой ситуации, спасли не только другую жизнь, но и себя", — поделилась она.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В нашем обществе — огромный потенциал добровольческой энергии и людей, которые готовы тратить свое личное время, открывать свое сердце и даже рисковать для того, чтобы помогать другим людям, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У меня есть живые примеры. В прошлый год, 2024-й, в Тюменской области был самый большой за всю историю паводок. Огромное количество волонтеров участвовало в подготовке, ликвидации последствий. Позапрошлый год: было сухо ветрено, похожая ситуация, как сейчас в Забайкалье, в Бурятии. Буквально в 10 километрах от места, где мы сейчас с вами находимся, был большой пожар, к счастью, ни один житель не погиб. Но у нас, к сожалению, была одна история, когда в соседнем районе помогали тушить пожар, и один человек погиб. О чем это говорит? Одного желания недостаточно, нужны хорошие знания, хорошие навыки, как спасти себя, вести себя в разных ситуациях, как помогать и спасать других людей. И очень здорово, что за эту неделю вместе с вами работали лучшие инструкторы, которые имеют колоссальный опыт. Надеемся, вы получили эти знания, закрепили в практических навыках, и если вдруг понадобится ваша помощь, вы окажете ее профессионально", — обратился к участникам слета глава региона.

﻿

Советник главы МЧС России, генерал-майор Денис Мартынов подчеркнул, что такие слеты для ведомства и национального центра помощи — своего рода экзамен.

"Мы постоянно повышаем планку, уровень и усложняем процесс обучения. Мы хотели сами себе ответить на вопрос, а сможем ли мы сразу же провести профессиональное обучение такого большого количества человек", — пояснил он.

Он напомнил, что сейчас национальный центр помощи — это большой федеральный проект, который помогает не только в поиске, среди направлений работы — гуманитарная и спасательная миссия.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

"Сейчас мы готовим новое направление — деятельность в зоне ЧС при аварийно-спасательных работах. Мы готовим волонтеров, это будут официально аттестованные спасатели, которые будут помогать профессиональным спасателям при любых родах ЧС", — сообщил Денис Мартынов.

Закрылся всероссийский слет награждением волонтеров. Им вручили сертификаты об успешном завершении обучения от Национального центра помощи, выступившего организатором мероприятия. Для своего тюменского отделения центр подготовил подарок — автомобиль, который будут использовать в поисковых работах.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 26.05.2025Композиторы могут присоединиться к Фестивалю сибирских историй в Тобольске
20:54 26.05.2025В Ялуторовском районе выявили семь гектаров заросших сельхозземель
20:38 26.05.2025В реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ попали первые 190 тыс. человек
20:05 26.05.2025Туроператоры из 23 регионов страны, а также Республики Беларусь посетили Тюменскую область

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора