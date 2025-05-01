Движение на участке улицы Бирюзова в Тюмени закроют на время капремонта дороги
Движение транспорта по ул. Бирюзова от дома № 6 до ул. Малышева будет прекращено с 26 мая по 1 сентября. Причина – капитальный ремонт автодороги, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Возможные маршруты объезда: улицы Журавлиная, Малышева, Брянская.