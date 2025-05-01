  • 26 мая 202526.05.2025понедельник
  • USD79,7108
    EUR90,5207
  • В Тюмени 13..15 С 1 м/с ветер северо-западный

Движение на участке улицы Бирюзова в Тюмени закроют на время капремонта дороги

Общество, 18:42 26 мая 2025

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспорта по ул. Бирюзова от дома № 6 до ул. Малышева будет прекращено с 26 мая по 1 сентября. Причина – капитальный ремонт автодороги, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Возможные маршруты объезда: улицы Журавлиная, Малышева, Брянская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# капитальный ремонт , маршруты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 26.05.2025Композиторы могут присоединиться к Фестивалю сибирских историй в Тобольске
20:54 26.05.2025В Ялуторовском районе выявили семь гектаров заросших сельхозземель
20:38 26.05.2025В реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ попали первые 190 тыс. человек
20:05 26.05.2025Туроператоры из 23 регионов страны, а также Республики Беларусь посетили Тюменскую область

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора