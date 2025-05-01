Тюменская область презентует кластерный подход по развитию туризма на Кавказском инвестиционном форуме

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область презентует кластерный подход по развитию туризма на Кавказском инвестиционном форуме, сообщает информационный центр правительства региона.

Событие объединило около шести тысяч гостей из 25 стран. Главными темами стали инвестиции в развитие регионов, существующие ограничения и эффективные механизмы их преодоления.

"Благодаря таким мероприятиям мы не только держим руку на пульсе федеральной туристической повестки, но и находим точки соприкосновения, чтобы решать совместные задачи: увеличивать турпоток, формировать межрегиональные маршруты и создавать такие туристические продукты, которые действительно отвечают ожиданиям современных путешественников. Обмен опытом, обсуждение стратегий, презентация лучших практик — все это помогает двигаться вперед системно и с учетом интересов каждого региона", –сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Сегодня в Тюменской области активно формируется кластерная модель, позволяющая комплексно подходить к развитию территорий. Такой подход включает реализацию мастер-плана развития туристического каркаса Тобольска, создание туристско-рекреационного кластера спортивно-оздоровительного формата в районе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и другие проекты.

На форуме тюменская делегация также проводит ряд встреч с представителями крупных туристических компаний и инвесторами.

Участие Тюменской области в Кавказском инвестиционном форуме стало продолжением диалога, начатого на Термальном конгрессе в феврале 2025 года. Тогда регион принимал делегации из Ставропольского края и других субъектов страны.