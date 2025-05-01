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35 малышей родились в Тюменской области в красивую дату – 25.05.2025

Общество, 18:56 26 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 малышей родились в Тюменской области в красивую дату – 25.05.2025, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюменском перинатальном центре первой родилась девочка Мирослава. Она появилась на свет в 8 часов 21 минуту в акушерском стационаре на улице Даудельной. Рост девочки – 55 см, вес – 3 тыс. 718 граммов. Ребенок стал первенцем в своей семье.

"Мама и малышка чувствуют себя хорошо и находятся под внимательным наблюдением медицинского персонала в послеродовом отделении", – поделилась заведующая акушерским послеродовым отделением Инна Фомина.

Мама девочки Екатерина Резепина – сама врач родового отделения Перинатального центра, поэтому решение о выборе места для родов было для нее однозначным.

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# дети , перинатальный центр

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