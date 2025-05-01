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Композиторы могут присоединиться к Фестивалю сибирских историй в Тобольске

Общество, 21:03 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Композиторов со всей страны приглашают присоединиться к Фестивалю сибирских историй в Тобольске, сообщает информационный центр правительства региона.

Каждый может отправить на фестиваль заявку со своей новой пьесой для струнного квартета, трио, дуэта или соло. Произведение должно быть посвящено Сибири: ее жителям, истории, легендам, ландшафтам и другому.

"Музыкально Сибирь почти не изучена. Какая музыка представляет сегодня сибирский мир, созданный человеком? Как в ней звучат города, гидроэлектростанции, заводы и дороги? Все это мы хотим узнать благодаря российским композиторам", – сказал основатель фестиваля Андрей Гельмиза.

В сентябре в Тобольске три лучших произведения исполнят солисты OpensoundQuartet, эксперты в области современного исполнительства. А композиторы-победители получат денежный приз в размере 50 тыс. рублей.

Подать заявку на участие необходимо до 10 июля – здесь.

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# музыка , Тобольск

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