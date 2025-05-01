Участок улицы Бирюзова в Тюмени закрыли для транспорта до сентября
Участок улицы Бирюзова от дома № 6 до пересечения с улицей Малышева в Тюмени закрыли для транспорта до 1 сентября. Ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги.
Возможные маршруты объезда: ул. Журавлиная, ул. Малышева, ул. Брянская, сообщили в городской администрации.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.