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Участок улицы Бирюзова в Тюмени закрыли для транспорта до сентября

Общество, 11:08 27 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок улицы Бирюзова от дома № 6 до пересечения с улицей Малышева в Тюмени закрыли для транспорта до 1 сентября. Ограничения связаны с выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги.

Возможные маршруты объезда: ул. Журавлиная, ул. Малышева, ул. Брянская, сообщили в городской администрации.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# ограничение движения , перекрытие дорог , ремонт дорог

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