В Тюмени до середины августа закроют участок улицы Грибоедова

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Участок улицы Грибоедова от дома № 2 до улицы Герцена в Тюмени перекроют с 1 июня до 14 августа. Это связано с проведением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Герцена, Ялуторовская и Кузнецова, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.