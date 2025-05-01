В Тюмени до середины августа закроют участок улицы Грибоедова
Участок улицы Грибоедова от дома № 2 до улицы Герцена в Тюмени перекроют с 1 июня до 14 августа. Это связано с проведением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Герцена, Ялуторовская и Кузнецова, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.