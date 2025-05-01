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В Тюмени до середины августа закроют участок улицы Грибоедова

Общество, 08:42 28 мая 2025

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Участок улицы Грибоедова от дома № 2 до улицы Герцена в Тюмени перекроют с 1 июня до 14 августа. Это связано с проведением работ по реконструкции участка трубопровода тепловой сети.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Герцена, Ялуторовская и Кузнецова, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# перекрытие движения , ремонт тепловых сетей

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