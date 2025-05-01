7,5 тыс. тюменцев обратились в медучреждения региона по поводу присасывания клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

7,5 тыс. обращений граждан по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Тюменской области с начала эпидсезона. Из них – 22% от детей до 14 лет. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона в областном центре гигиены и эпидемиологии, а также в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора исследовано от населения 819 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 2,9% из них, возбудитель клещевого боррелиоза - в 16,6 %.

Продолжается вакцинация населения от клещевого энцефалита. По данным на 27 мая вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 107 тысяч человек.

Также с 21 апреля проводятся акарицидные обработки с контролем их качества в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ.

Специалисты напоминают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 а), жителям остальных территорий - в областных больницах в муниципальных образованиях.