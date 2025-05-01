Музыку из "Тобольского манускрипта" исполнит оркестр "Камерата Сибири"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оркестр "Камерата Сибири" с клависинисткой Анной Недоспасовой исполнят редко звучащую музыку из репертуарной тетради, составленной в Тобольске в первой трети XVIII века. Концерт пройдет 6 июля в 18 часов во Дворце Наместника, сообщает ТКТО.

Речь идет о сборнике, составленном в 1715 году шведским военнопленным гобоистом Густавом Блидстрёмом. Он записал более 300 небольших инструментальных сочинений для одного и двух мелодических голосов. Объемное собрание насчитывает большое число военных маршей, итальянские, французские, польские и шведские танцы. Это одна из самых значительных по объему рукописей, представляющих картину музыкального быта рубежа XVII - первой половины XVIII столетия.

Кроме того, на сегодняшний день это единственный источник, в котором сохранились сочинения, звучавшие в Петровскую эпоху в российских столицах и сибирских городах.

В 2025 году рукописи исполнилось 310 лет с момента создания. Позднее ее назвали "Тобольским манускриптом". Сборник является для отечественного музыкознания уникальной находкой последних лет.

Рукопись, хранящаяся в городском архиве города Скара (Швеция), была изучена и расшифрована новосибирским музыкантом, клависинисткой, кандидатом искусствоведения Анной Недоспасовой, что привело к созданию книги "Тобольский манускрипт" (2016 г).

Напомним, XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет 5-12 июля. В этом году фестиваль состоит из пяти мероприятий. Они выдержанны в самых разных музыкальных направлениях. Подробнее здесь.

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