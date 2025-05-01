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Прокуратура проверяет информацию об инциденте с участием ветерана СВО в Тюмени

Происшествия, 19:45 27 мая 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку по публикациям в СМИ о конфликтом инциденте с участием ветерана СВО в Тюмени организовала региональная прокуратура.

Как сообщили в надзорном органе, информация о конфликте между отбывающим обязательные работы мужчиной и ветераном ранее появилась в Интернете.

"В ходе конфликта мужчине, заступившемуся за ветерана СВО, причинен вред здоровью. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. По факту причинения телесных повреждений нападавшему также проводится процессуальная проверка", — дополнили в прокуратуре.

Прокуратуре Ленинского административного округа Тюмени поручили взять на контроль ход и результаты расследования уголовного дела и проведения процессуальной проверки.

Кроме того, будет дана оценка соблюдению положений уголовно-исполнительного законодательства при отбытии осужденным уголовного наказания в виде обязательных работ. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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# проверка , СВО

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