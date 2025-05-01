360 тысяч рублей заплатит детсад за травму ребенка в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

360 тысяч рублей заплатит детсад за травму шестилетнего ребенка в Тюмени по иску прокуратуры, сообщает надзорный орган.

Прокуратура Ленинского административного округа города провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее сына, получившего травму в детском саду. Установлено, что дошкольное образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия.

Так, в феврале 2025 года сын заявительницы во время дневной прогулки в саду упал и ударился об ограждение игровой площадки. Он получил раны губы, полости рта и вывих трех зубов, которые при оказании медицинской помощи пришлось удалить.

"Прокуратура округа в целях защиты прав ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени взыскал 360 тысяч рублей в пользу ребенка. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда", — сообщили в надзорном органе.