360 тысяч рублей заплатит детсад за травму ребенка в Тюмени
360 тысяч рублей заплатит детсад за травму шестилетнего ребенка в Тюмени по иску прокуратуры, сообщает надзорный орган.
Прокуратура Ленинского административного округа города провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее сына, получившего травму в детском саду. Установлено, что дошкольное образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия.
Так, в феврале 2025 года сын заявительницы во время дневной прогулки в саду упал и ударился об ограждение игровой площадки. Он получил раны губы, полости рта и вывих трех зубов, которые при оказании медицинской помощи пришлось удалить.
"Прокуратура округа в целях защиты прав ребенка обратилась в суд с иском о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Ленинский районный суд Тюмени взыскал 360 тысяч рублей в пользу ребенка. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда", — сообщили в надзорном органе.