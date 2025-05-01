В Тюменской области изменили условия капремонта в небольших домах

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Условия капремонта домах, где не более пяти квартир, изменили в Тюменской области. Теперь их собственники самостоятельно смогут определять срок капремонта, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление об этом приняло правительство Тюменской области. Ранее такую возможность предоставил Жилищный кодекс Российской Федерации.

"Проработка этого решения началась не вчера. Жители небольших домов обращались с просьбами исключить их из программы, потому что они тесно общаются с соседями и самостоятельно поддерживают свои дома, делают ремонт. Особенно активно по этому вопросу мы общались с жителями Заводоуковского округа. Уверены, что после возврата средств они вложат их в капремонт общего имущества", - прокомментировал нововведение директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В июне изменения внесут в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Собственников помещений в домах до пяти квартир освободят от оплаты взносов на капитальный ремонт. Исключение сделано для домов, в которых уже проведен капремонт. Они продолжат оплачивать взносы до полного возмещения затрат на дом.

Всего в региональной программе капитального ремонта 603 дома до пяти квартир. По 187 из них были выполнены работы капитального характера. Собственники помещений в них продолжат оплачивать взносы, пока не покроют затраты на ремонт. По 416 домам произведут перерасчёт и уплаченные ранее суммы вернут собственникам помещений.

В июле ТРИЦ начнёт принимать заявления от собственников жилья. К заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие личность и право собственности, а также данные счёта, на который вернуть средства. Документы передадут в Фонд капремонта МКД. Средства вернут в течение месяца. Сумма возврата равна общему объёму средств, уплаченному собственником помещения в качестве взносов на капитальный ремонт.