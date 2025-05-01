В Тюмени предстанет перед судом 18-летняя наркосбытчица

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18-летнюю сбытчицу гашиша будут судить в Тюмени. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия обвиняемая в феврале 2025 года в своем доме в Тюмени незаконно сбывала наркотическое вещество "гашиш" путем прямых продаж ("из рук в руки") своим знакомым.

Преступную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники полиции, она заключена под стражу.

Из незаконного оборота изъято более 75 граммов "гашиша", которые девушка хранила при себе и в оборудованном тайнике.