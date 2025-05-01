Актер из сериала "Реальные пацаны" откроет в Тюмени летний сезон лиги дворового спорта России
Актер Игорь Ознобихин, сыгравший в сериале "Реальные пацаны", откроет летний сезон Лиги дворового спорта России в Тюмени 1 июня. Событие состоится в школе № 1, начало - в 11 часов, сообщают организаторы.
Жителей ждут на соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и другим популярным видам дворового спорта. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Заявки принимают по ссылке во ВКонтакте.
Возрастное ограничение: 0+