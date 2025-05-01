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Актер из сериала "Реальные пацаны" откроет в Тюмени летний сезон лиги дворового спорта России

Спорт, 09:51 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актер Игорь Ознобихин, сыгравший в сериале "Реальные пацаны", откроет летний сезон Лиги дворового спорта России в Тюмени 1 июня. Событие состоится в школе № 1, начало - в 11 часов, сообщают организаторы.

Жителей ждут на соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам и другим популярным видам дворового спорта. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Заявки принимают по ссылке во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 0+

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# волейбол , мини-футбол , соревнования

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