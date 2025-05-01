Баню на колесах и высокопроходимую технику направили в зону СВО из Тобольска

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

28-ю партию помощи отправили на передовую специальной военной операции жители и ветераны Тобольска. В составе груза - четыре автомобиля, автобус, три мотоцикла и баня на базе ГАЗ 66, посылки из дома. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Помощь собрана по заявкам воинских частей. Груз доставят на всю линию боевого соприкосновения - от Курска до Запорожья.

"Всем, кто принял участие в сборе посылок, выражаю искреннюю благодарность за ваше доброе сердце и деятельное участие. Предприниматели, предприятия, все неравнодушные тоболяки - согреем теплом и заботой наших ребят на фронте. Так победим!", - отметил Петр Вагин.