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Тюменка проведет для детей цикл мероприятий по авторским путеводителям

Общество, 16:01 31 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл мероприятий для детей проведет автор трех путеводителей по Тюмени Мария Замиралова в школе с краеведческим уклоном № 9 с июля по август. Проект она направила на конкурс молодежных инициатив "Моя идея".

"Планирую сделать мастер-классы для детей от 8 до 12 лет. Это такой возраст, когда их можно увлечь определенной тематикой, заинтересовать родным городом", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Мария Замиралова.

Сейчас у автора создано три путеводителя: "Прыг и Скок в Тюмени", "7 ЧУДЕСных мест Тюмени" и "Прыг и Скок: говорим о тех, кто говорил о Тюмени". Они и лягут в основу мастер-классов. К примеру, пока ребята будут мастерить закладки с лапками птичек, она расскажет о животных, что обитают в регионе. Всего планируется по три занятия в месяц. На завершающем событии юные тюменцы сыграют в настольную игру "Тюмень играючи: Прыг и Скок в городе", благодаря которой закрепят изученный ранее материал по основным достопримечательностям города и исторические фактам.

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"Запросила на конкурсе 149 тыс. рублей, так как понимаю, что самый большой расход у меня – печать путеводителей. Мне хочется, чтобы этот комплект школьники забрали с собой домой. Так они почувствуют себя экскурсоводами, расскажут об интересных местах своим родственникам", - добавила Мария.

Добавим, что финал конкурса молодёжных инициатив "Моя идея" пройдет 7 июня. Максимальный размер финансирования — до 150 тыс. рублей на реализацию одного проекта.

Виктория Макарова

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# дети , Моя идея , туризм

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