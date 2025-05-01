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Два чемпионата России по биатлону пройдут в Тюменской области

Спорт, 15:45 30 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Два чемпионата России по биатлону пройдут в Тюменской области в 2025 и 2026 году. Календарный план соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2025-2026 годов опубликовал Союз биатлонистов России, сообщает инфоцентр регионального правительства.

С 8 по 15 декабря текущего года пройдет Альфа-Банк Кубок России, 2 этап. Спортсменов ждут индивидуальные гонки, спринты, масстарты 60.

С 12 по 23 марта 2026 года состоится Альфа-Банк Чемпионат России. Зрители увидят спринты, гонки преследования, суперспринты, смешанную эстафету 2+2, эстафеты, масстарты.

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