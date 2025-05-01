Четверых горожан предложили поощрить нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Кандидатуры на поощрение нагрудным знаком "За заслуги пред городом Тюменью" рассмотрели депутаты ходе 17-го заседания городской думы VIII Созыва 30 мая.

Как рассказал председатель комиссии по поощрениям Андрей Голоус, поступили ходатайства о награждении знаком за особые заслуги в сфере образования и научной деятельности проректора ТюмГУ по воспитательной работе Ольги Загвязинской.

Также за заслуги в развитии здравоохранения и оказания медицинской помощи и организации охраны здоровья населения предложено отметить нагрудным знаком доцента кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Татьяну Кутергину.

"Мы никогда не забудем самоотверженность и героизм наших врачей, которые оказывали помощь людям в период пандемии коронавируса, - отметил депутат Алексей Рагозин. - Благодаря их подвигу удалось спасти большое количество людей с самого начала пандемии и Татьяна Ивановна была на передовой борьбы с этой новой инфекцией. Она работала в "красной зоне", несмотря то, что у неё двое малолетних детей".

Кроме того, поступило предложение поощрить нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" за достижения в социально экономическом развитии города директора по стратегическому развитию ЖБИ-3 Владимира Соловьёва.

"На протяжении долгих лет он вносит большой вклад в развитие как предприятия, так и Тюмени. Сегодня завод ЖБИ-3 один из крупнейших предприятий города, его основными видами деятельности является производство железобетонных изделий, строительство жилых комплексов", - рассказал депутат Дмитрий Антипов.

За высокие достижения в развитии здравоохранения и оказания медицинской помощи населению Тюмени нагрудным знаком предложено отметить также заведующего кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилла Горбатикова.

"В 1994 году, тогда ещё молодой хирург провёл первую на тот момент операцию маленькому ребёнку, - напомнил депутат Степан Киричук. - Для того времени был уникальный случай. Это талантливейший хирург, добрый человек. С ним легко общаются родители и ребятишки, коллеги по цеху".

Напомним, что нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" — вторая по значимости награда после звания "Почетный гражданин города Тюмени". Им отмечают тюменцев за весомый вклад в развитие города, а также в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение культурных и духовных ценностей.

Николай Ступников