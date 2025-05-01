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Праздник юным тюменцам устроили на Бульваре воды

Общество, 16:29 30 мая 2025

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Праздник юным тюменцам устроили на Бульваре воды 30 мая. Для детей и их родителей прошла концертная программа, игры, а кульминацией мероприятия стал торжественный запуск фонтана.

"Мы рады, что Бульвар воды так востребован жителями. Он дарит радость и живительную прохладу в летний зной", - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Исполняющий обязанности руководителя управы Восточного административного округа Иван Хохряков поблагодарил тюменский водоканал за благоустройство бульвара и поздравил юных гостей праздника с наступающим днем защиты детей.

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Также детям в этот день вручили сувениры от "Росводоканал Тюмень". Взрослые участники праздника узнали о возможностях трудоустройства в водоканал, сообщает пресс-служба компании.

Проект "Бульвар Воды" реализован в 2024 году к 160-летию первого в Сибири водопровода по инициативе и на средства тюменского водоканала. Его площадь почти 8,5 тыс. квадратных метров. Тротуары из брусчатки и асфальтобетона словно ручьи соединяют игровые зоны для детей, места отдыха и интерактивные площадки с исторической информацией. Центральным элементом бульвара стал сухой фонтан, окруженный качелями и зонами для отдыха. Проект сочетает современный дизайн, комфорт и просветительскую функцию, напоминая тюменцам о важности воды в жизни города.

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# дети , праздник , Росводоканал Тюмень , фонтан

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