Ишимцам предлагают рассказать о значимых местах города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимцы могут поучаствовать в онлайн-опросе "Линии города" — рассказать о значимых местах города, с которыми связаны исторические события или личные истории. В результате исследования, сформируется список мест, которые станут основой для серии экскурсий "Маленькие истории в валенках".

Проект "Линии города" направлен на сохранение локальной истории Ишима через соучастное проектирование, сообщает мультицентр "Моя территория".

Экскурсионные материалы будут представлены в виде аудиогида, который и будет повествовать об истории. В ходе проекта сформируются образы бабушки и внука, которые станут "хранителями Ишима".

"Наш проект — возможность для каждого жителя стать соавтором истории города и помочь рассказать его историю. Мы хотим, чтобы Ишим сохранил свою уникальность, а его жители — чувство сопричастности. В ходе проекта помимо исследования пройдут экскурсии и серия мероприятий, а также обучение экскурсоводов, в котором смогут принять участие все желающие", — рассказала куратор проекта Валерия Кривоногова.

Руководитель серии экскурсий "Маленькие истории в валенках" Роман Дробунин отмечает, что в проекте важно сохранить не просто аутентичность историй, но и правильно их пересказать на доступном языке, а именно на языке зумеров и бумеров.

Поучаствовать в опросе можно до 1 июня по ссылке.

"Линии города" — проект соучастного проектирования по сохранению локальной истории Ишима. В его рамках проходит несколько блоков в числе которых и серия экскурсий "Маленькие истории в валенках". Инициатива реализуется при поддержке платформы "Росмолодежь.Гранты" и мультицентра "Моя территория" в Ишиме.