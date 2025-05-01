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Лучшие региональные проекты по промтуризму выявили в Тобольске

Общество, 19:17 30 мая 2025

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Лучшие региональные проекты по промтуризму объявили на финальном мероприятии программы АСИ "Открытая промышленность", которое проходило с 27 по 29 мая в Тобольске.

Событие объединило около 180 участников из более чем 40 субъектов РФ – представителей региональных органов власти, федеральных министерств, бизнеса, туристической отрасли, образовательных учреждений и экспертного сообщества. Организаторами выступили АСИ, СИБУР, правительство Тюменской области при поддержке Минпромторга России и Фонда Росконгресс.

На мероприятии назвали лучшие региональные проекты, продемонстрировавшие наиболее успешные практики в сфере промышленного туризма. Междисциплинарные региональные команды в течение полугода обучались, проходили тестирование и сдавали экзамены, а также разрабатывали проекты внутри региона по продвижению кадрового и технологического потенциала.

"Мы видим, как с каждым годом растёт уровень подготовки региональных проектов по продвижению промышленности – и особенно радует, что эти инициативы не остаются на бумаге, а воплощаются в жизнь. В этом году в программе появилось новое важное направление – "Промышленный туризм как новая патриотика". Регионы представили сильные проекты, направленные на укрепление патриотизма, гордости за российскую промышленность, поддержку участников СВО, а также инициативы, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В финале мы увидели 20 лучших региональных практик, и каждая из них – пример системного подхода и глубокой вовлеченности", – отметила заместитель генерального директора – директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

На защиту своих итоговых проектов пригласили 20 финалистов из 70 регионов, распределенных по пяти ключевым трекам: продвижение промышленного потенциала, бизнес-обмен и компетенции, профориентация, туризм, креативные медиапроекты и спецтреку "Промышленный туризм как новая патриотика".

По правилам программы каждая команда, дошедшая до финальной презентации, успешно защитившая свой региональный проект и обозначившая путь развития промышленного туризма на ближайшие годы, – уже является победителем. Список призеров можно посмотреть по ссылке.

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# Тобольск , туризм

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