200 студентов Тюменской области участвуют в конкурсе управленцев "Лидеры72"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

200 лучших студентов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО участвуют в финале конкурса управленцев "Лидеры72". Событие стартовало в тюменском отеле "Восток" 31 мая.

"В течение двух дней ребята будут проходить различные конкурсные испытания, которые позволят выявить лучших управленцев Тюменской области. Для них это отличная возможность проверить свои навыки, показать себя и получить стажировку в одной из компаний. Многие приходят на проект второй раз, чтобы еще раз себя попробовать и понять, какие качества необходимо прокачать. Кроме этого, здесь можно завести интересные знакомства, так как присутствуют студенты не только из Тюмени", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" куратор Студенческого совета региона Дина Мокринская.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В первый день организаторы подготовили ретест, чтобы проверить знания участников в различных областях. Также состоится нетворкинг, организационно-деловая игра, квиз и выступление российского журналиста и блогера, победителя национальной премии "Россия – страна возможностей" из Санкт-Петербурга Виктора Байдакова. Он расскажет про личный бренд.

"В прошлом году увидела информацию про этот конкурс, но как-то засомневалась в своих силах. В этот раз поняла, что хочу попробовать, в том числе посмотреть на организацию этого мероприятия, потому что сама провожу события, а именно реализую социальный проект "ПРОвектор". Еще являюсь руководителем студенческого объединения в Тюменском госуниверситете", - поделилась студентка третьего курса ТюмГУ Татьяна Остапчук.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Второй день посвятят решению и защите кейсов от компаний-партнеров, которых в этом году 21. Запланированы и собеседования с представителями организаций.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Четверокурсница Сургутского госуниверситета София Ниязова приехала на конкурс со своей командой. За победу будут бороться восемь представителей Сургута.

"В прошлом году наши студенты из Студенческого совета ездили сюда в качестве участников, приехали обратно с положительными эмоциями, рассказали, что конкурс был интересен и полезен. Мы тоже приехали замотивированные, чтобы прокачать свои лидерские компетенции. Сама я работаю в университете делопроизводителем, а после меня приглашают на ставку специалиста по работе с молодежью, но я открыта к предложениям. Если выиграю стажировку, то посчитаю это знаком судьбы и попробую себя в каком-то новом направлении", - добавила девушка.

По итогам проекта выберут 10 победителей, которые станут обладателями единоразовой стипендии от Студенческого совета Тюменской области в размере 30 тыс. рублей. Также лучшие студенты смогут выиграть стажировку или практику в компаниях-партнерах конкурса.

Отметим, что параллельно в группе Студсовета во ВКонтакте запущено голосование за самую активную образовательную организацию конкурса "Лидеры72". Отдать свой голос можно до 16 часов 1 июня.

Виктория Макарова