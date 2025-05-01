В Уватском районе растет задолженность населения за услуги ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дебиторская задолженность за услуги ЖКХ в Уватском районе увеличилась на 500 тыс. рублей в первом квартале 2025 года.

Как сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров, долги приводят к образованию и росту кредиторской задолженности предприятия ЖКХ, в том числе за энергоресурсы, так как все расчеты с поставщикам производятся за счет поступления денежных средств физических и юридических лиц, а также от поступлений за оказание прочих видов услуг. "Поэтому обращаю внимание жителей района на платежную дисциплину за оплату в сфере ЖКХ", - отметил он.

Местное предприятие ЖКХ в районе применяет все меры, направленные на снижение дебиторской задолженности. Для сокращения долгов проводится претензионная работа с использованием судебной и внесудебной практики, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.

"Пытаемся войти в положение людей, которые испытывают финансовые трудности, поэтому идем на рассрочку платежей. И такой подход даёт результат - в прошлом году снизили задолженности с 60 млн 626 тыс. до 45 млн 890 тыс. рублей. Но за первые четыре месяца этого года долг населения снова вырос более чем на 500 тыс. рублей. Поэтому работу в этом отношении продолжим", - отметил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.