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В Тюменской области потушили лесной пожар на площади 0,75 га

Происшествия, 11:19 02 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Лесной пожар на площади 0,75 га потушили в Тюменской области за минувшие сутки. По данным региональной диспетчерской службы, на утро 2 июня действующих пожаров в регионе нет, сообщает департамент лесного комплекса.

Во всех зонах авиапатрулирования установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. По прогнозу он сохранится в последующие два дня.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.

Сообщить о лесном пожаре необходимо по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

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# лесной комплекс , лесные пожары , особый противопожарный режим

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