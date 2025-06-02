"Камерата Сибири" исполнит произведения шведского музыканта на фестивале "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Камерный оркестр "Камерата Сибири" выступит с эксклюзивным концертом на фестивале "Лето в Тобольском кремле" во Дворце Наместника 6 июля. Артисты совместно с клавесинисткой Анной Недоспасовой исполнят редко звучащую музыку из репертуарной тетради, составленной в Тобольске в первой трети XVIII века.

Сборник в 1715 году составил шведский военнопленный гобоист Густав Блидстрём. Он записал более 300 небольших инструментальных сочинений для одного и двух мелодических голосов. Собрание включает военные марши, итальянские, французские, польские и шведские танцы. Это одна из самых значительных по объему рукописей, представляющих картину музыкального быта рубежа XVII - первой половины XVIII столетия.

"Оригинальное издание хранится в городе Скара в Швеции. Туда приехала Анна Недоспасова, изучила книгу, расшифровала, переписала, перевела на современный манер. И теперь мы реконструируем сочинения из издания, что позволит нам и слушателям окунуться в эпоху позднего барокко, в эпоху Тобольска восемнадцатого века", - рассказала на пресс-конференции художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра "Камерата Сибири" Фаузия Тажина.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Концерт дополнят барочной музыкой. По словам Фаузии Тажиной, музыку Блидстрёма сопоставят со шведским композитором Юханом Хельмиком Руманом.

"В этом сезоне Тюменская филармония приобрела настоящий мастеровой клавесин. Весь сезон мы успешно показывали его возможности и решили включить этот инструмент в программу фестиваля", - добавила Фаузия Тажина.

Напомним, XVI фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 5 по 12 июля. Слушателям также представят концерт "Музыка веры", программу в День любви, семьи и верности "Гори, солнце, ярче!" Возрастное ограничение: 6+.

На закрытии фестиваля с Тюменским филармоническим оркестром выступит российский рэп-исполнитель Мот. Ознакомится с программой и приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

Юлия Божок