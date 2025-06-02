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В Ишиме благоустройство площадки на ул. Сургутской завершат досрочно

Общество, 17:10 02 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Строительство площадки на ул. Сургутской, за благоустройство которой проголосовали ишимцы в прошлом году, идёт опережающими темпами. По плану новое общественное пространство должно появиться в октябре, но подрядчик готовится сдать объект досрочно.

Об этом рассказал глава города Федор Шишкин в своих соцсетях. "Ишим преображается во многом благодаря желанию жителей сделать родной город комфортным и современным. В этом году горожане принимают участие в выборе дизайн-проекта благоустройства территории в районе многоквартирного дома № 62 на ул. Карла Маркса", - написал он.

Голосование продлится до 12 июня на портале "Госуслуги". Оно проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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# благоустройство , Ишим , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Федор Шишкин

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