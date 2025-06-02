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Александр Моор провел переговоры с делегацией из Таджикистана

Губернатор, 15:32 02 июня 2025

t.me/av_moor

Переговоры с делегацией Республики Таджикистан прошли в правительстве Тюменской области 2 июня. Намечены основные направления взаимовыгодного сотрудничества.

"Встретился со своим коллегой из Республики Таджикистан, председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой. Обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Основные направления: агропромышленный комплекс, научно-технологическая деятельность, здравоохранение, туризм, образование, культура. Есть потенциал для взаимодействия и в нефтегазовой отрасли", - написал по итогам встречи губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

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Делегация Согдийской области, в состав которой входят представители власти и бизнеса, посетит Медицинский город, технопарк, ТюмГУ, промышленные предприятия и объекты туристической инфраструктуры.

"Важные стратегические цели по активизации сотрудничества между регионами Российской Федерации и Республики Таджикистан ставят главы наших государств. Уверен, Тюменская и Согдийская области способны внести свой вклад в решение этой задачи", - заключил Моор.

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# Александр Моор , международное сотрудничество , Таджикистан

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