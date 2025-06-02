В Тюмени дорожные службы устраняют последствия ливня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дорожные службы в Тюмени устраняют последствия ливня. Вода уходит в городскую ливневку, а там где ее нет, работает водооткачивающая техника, сообщили в городской администрации.

При необходимости подрядные организации будут ликвидировать лужи в ночную смену. Квартальные инспекторы служб заказчика каждого округа Тюмени будут фиксировать застоявшиеся лужи, чтобы в короткие сроки рабочие провели осушающие мероприятия.

Жители могут сообщить адреса улиц, где необходимо произвести откачку воды. Сделать это можно: в свою управляющую компанию, если лужа на дворовой территории; дежурному МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" по телефону 29-75-53; в диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34; в управу Восточного административного округа 51-02-76; квартальным инспекторам через портал "Тюмень — наш дом".

В соответствии с поступившими сообщениями по адресам будет направляться техника для откачки воды.