На участке трассы Екатеринбург – Тюмень ограничат движение по полосам

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение по полосам ограничат на трассе Екатеринбург – Тюмень в Тюменском районе с 3 июня. Ограничение введут на участке между Дербышами и Московским поселком. Здесь дорожники приступают к строительству разворотной петли, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядчик, компания ТОДЭП, призывает водителей отнестись с пониманием к запланированным работам. Они пройдут в рамках капитального ремонта дороги с устройством отнесенных левых разворотов с центральной разделительной полосой. Протяженность объекта - 800 метров. Окончание работ запланировано на декабрь 2025 года.

Схема организации дорожного движения транспорта и ограждение мест производства работ представлена ниже.