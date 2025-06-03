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Жителям Тюменской области напомнили о требованиях противопожарного режима

Общество, 11:08 03 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области продолжают информировать о требованиях особого противопожарного режима. Напомним, ограничения введены 5 апреля и действуют до 26 июня. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

В Юргинском районе специалисты областной противопожарной службы проинформировали жителей с. Северо-Плетнево о правилах пожарной безопасности.

В Тобольском районе профилактические беседы работники отдельного поста № 401 противопожарной службы Тюменской области провели с жителями с. Ушарова. Кроме того, сотрудники раздают памятки, в которых прописаны рекомендации по предупреждению пожаров и номера телефонов экстренных служб.

В Нижнетавдинском районе сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области приняли участие в сходе граждан в СНТ "Сочинские". Главная цель – профилактическая работа с населением и проверка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, наличия источников наружного водоснабжения, сообщает информационный центр правительства региона.

Подворовые обходы населения в Тюменской области начались в апреле. Жителям напоминают о правилах безопасности и необходимости соблюдать требования особого противопожарного режима.

Первые ландшафтные пожары зафиксированы в Тюменской области в конце марта. Основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением.

В случае пожара необходимо позвонить по телефону 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , особый противопожарный режим , пожары

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