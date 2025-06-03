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На базе тюменских школ открыли 53 лагеря дневного пребывания

Общество, 10:57 03 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

53 лагеря дневного пребывания открыли на базе школ Тюмени. Для детей подготовлены насыщенные программы, включающие различные развлекательные мероприятия, спортивные состязания и многое другое.

Заместитель главы города Павел Креков посетил гимназию № 4, где стартовала первая смена "Страна героев". Здесь школьников ждут познавательные квесты, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, творческие мастерские. Дети смогут не только интересно провести время, но и глубже изучить историю своего Отечества, узнать о героическом прошлом нашей страны, а также проявить себя в различных видах деятельности, сообщили в городской администрации.

Павел Креков провел встречу с детьми из семей участников СВО. По поручению главы Тюмени ребятам торжественно вручили подарочные детские энциклопедии.

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# дети , летние пришкольные лагеря

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