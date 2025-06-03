Согдийская область Таджикистана представила свой потенциал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча с делегацией Согдийской области Таджикистана и представителей власти и бизнеса Тюменской области проходит в Тюменском технопарке 3 июня.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода презентовал инвестиционный, промышленный потенциал северного региона республики. Всего в составе делегации 23 человека.

От тюменских предприятий ждут предложений по импортозамещению и инновационным технологиям.

Накануне сферы взаимодействия председатель Согдийской области обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Сегодня предусмотрено подписание соглашения между Торгово-промышленными палатами областей и переговоры бизнесменов.

К новым контрактам готовы директора ООО "Железная мебель" и Боровская бумажная компания.

Также председатель Согдийской области проведёт переговоры с руководством компании "ЮТэйр" для открытия ещё одного рейса из Тюмени в столицу региона Худжанд.

Товарооборот между Россией и Таджикистаном ежегодно увеличивается. Тюменцы готовы внести свой вклад в российскую экономику.

Источник: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева