Согдийская область Таджикистана представила свой потенциал в Тюмени
Встреча с делегацией Согдийской области Таджикистана и представителей власти и бизнеса Тюменской области проходит в Тюменском технопарке 3 июня.
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода презентовал инвестиционный, промышленный потенциал северного региона республики. Всего в составе делегации 23 человека.
От тюменских предприятий ждут предложений по импортозамещению и инновационным технологиям.
Накануне сферы взаимодействия председатель Согдийской области обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором.
Сегодня предусмотрено подписание соглашения между Торгово-промышленными палатами областей и переговоры бизнесменов.
К новым контрактам готовы директора ООО "Железная мебель" и Боровская бумажная компания.
Также председатель Согдийской области проведёт переговоры с руководством компании "ЮТэйр" для открытия ещё одного рейса из Тюмени в столицу региона Худжанд.
Товарооборот между Россией и Таджикистаном ежегодно увеличивается. Тюменцы готовы внести свой вклад в российскую экономику.
Источник: ИА "Тюменская линия"
Анжела Лебедева