В России запустят пилотный проект для борьбы с кибермошенничеством

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям стартует в России с 4 июня. Он предусматривает тесное взаимодействие госорганов, крупнейших банков и операторов связи на специально созданной государственной платформе, сообщает правительство РФ.

Цель пилота – создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые могут использовать очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банка.

В числе задач проекта — отработка механизмов взаимодействия различных государственных и негосударственных структур при выявлении и блокировке мошеннических сайтов и приложений, а также подготовка предложений по нормативному закреплению таких механизмов.

Участниками со стороны государства станут: Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура. Также предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".

Завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете.

Работа идёт в рамках федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", входящего в новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".