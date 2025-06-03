Тюменский депутат доставил гуманитарный груз для участников СВО

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Огнетушители, шуруповёрты и бензопилы - всего более 50 наименований инструментов и строительных материалов собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции тюменские предприниматели по инициативе депутата городской думы Есенгалия Ибраева.

Отметим, что состав гуманитарного груза был сформирован на основании заявки командира. Военнослужащие, которым отправлена партия, участвуют в разминировании территорий и возведении оборонительных пунктов.

"Блиндажи и защитные сооружения, как рассказывают сами бойцы, нужно укреплять регулярно. Для этих целей мы и передали строительные инструменты", – рассказал депутат гордумы Есенгалий Ибраев.

Наш земляк, военнослужащий с позывным "МорZе" поблагодарил всех жителей Тюмени, которые оказывают систематическую помощь фронту.

"Низкий поклон всем, кто отправляет гуманитарную помощь. Вы – наш надежный тыл. Мы свою задачу знаем: враг будет разбит, победа будет за нами!", – обратился боец к тюменцам.

Есенгалий Ибраев добавил также, что в настоящее время уже идёт подготовка ещё одной партии гуманитарной помощи, которая пригодится нашим защитникам при выполнении боевых задач.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников