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Тюменцы отпраздновали День соседей на 39 площадках

Общество, 17:01 03 июня 2025

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Более пяти тысяч участников объединил Международный день соседей в Тюменской области. Всего дворовые праздники, спортивные соревнования, субботники, совместные высадки цветов прошли на 39 локациях Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовского, Упоровского и других районов. Самыми массовыми стали площадки в микрорайонах Заречный-2, Восточный, Тюменская слобода, ТОС "Ватутино" в областном центре.

Для жителей выступили местные творческие коллективы, прошли мастер-классы и игры для детей, спортивные состязания и многое другое. Например, ТОС "Матмасы" организовал для местных ребят дискотеку с мыльными пузырями, во дворе по пр. Заречный, 2а управляющая компания угощала всех гостей сладостями и прохладительными напитками, председатель ТОС "Ватутино" Ирина Локтева подготовила для зрителей стихи.

Международный день соседей – традиционная акция в рамках партийного проекта "Единой России" "Школа ЖКХ". Ее главная цель – укрепить традиции добрососедства на территории всей страны.

"В этом направлении мы работаем в Тюмени на протяжении уже ряда лет. Помимо дворовых праздников, на укрепление добрососедских отношений нацелено создание тематических локаций, как, например, "Соседский центр" в микрорайоне Преображенский. Здесь проходят встречи, обсуждения городских проектов, первичные отделения "Единой России" организуют свои инициативы: лекции врачей, профосмотры. В мае в районе Мелиораторов открылся центр добрососедства "Моя библиотека" - обновленный филиал Центральной городской библиотечной системы", - рассказал координатор партпроекта в Тюменской области, заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов.

Напомним, акция "Международный день соседей" проходит при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Всего в этом году праздник прошел почти на 4 тысячах площадок по всей стране.

Евгения Шевцова

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# Дмитрий Осипов , Международный день соседей

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