В двух СНТ Тюменского района из-за грозы произошли пожары

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грозовые разряды стали причинами пожаров в двух СНТ Тюменского района. Утром 2 июня в СНТ "Надежда" загорелся жилой дом. Пожар повредил имущество на площади в 99 кв. м. Никто не пострадал.

Еще один случай произошел в СНТ "Корабельщик". Общая площадь пожара составила 83 кв. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В кооперативе "Вертолет" в Тюмени горел гараж. Пострадавших нет. Предварительная причина устанавливается.

Также в Тюменской области случилось два пожара из-за неосторожного обращения с огнем. В п. Голышманово горел мусорный контейнер, а в д. Патрушева - квадроцикл.

Всего 2 июня в Тюменской области зафиксировали семь техногенных пожаров. Спасатели 14 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и шесть раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.