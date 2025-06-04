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50 портретов мужества "напишут" про героев земли тюменской

Общество, 18:07 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Герои земли тюменской: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. На реализацию инициативы АНО "Лабиринт" выделено 1 млн 499 тыс. рублей.

Уникальный выставочный проект представит истории 50 героев Тюменской области, защищавших Родину со времен Великой Отечественной войны до специальной военной операции. На стендах разместят портреты защитников с описанием их подвигов и боевых наград.

Директор АНО "Лабиринт" Наталья Карпова подчеркнула значимость проекта: "Наша инициатива положит начало доброй традиции знать и гордиться своими героями-земляками. Это станет началом серии подобных выставок как для Тюменской области, так и для всей страны".

Проект включает несколько этапов: подготовку материалов, разработку дизайна, обучение волонтеров-экскурсоводов, а также организацию встреч с героями. Выставка откроется в сентябре и будет работать три месяца. Посетители смогут участвовать в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель комиссии по историческому просвещению и сохранению исторической памяти общественной палаты Тюменской области, научный руководитель проекта Сергей Шилов, инициатива носит историко-документальный характер.

"Задача проекта заключается в том, чтобы через привлечение малоизвестных источников информации —архивных материалов, документов личного происхождения, воспоминаний самих участников, их родных и близких, сформировать максимально полный портрет героев-тюменцев, к которым мы относим участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и бойцов специальной военной операции", - пояснил он.

Автор отметил, что на основе проведенной работы предстоит выявить некий генетический и культурный код земляков, который имеет отношение к малой Родине и проявляется в самые трудные периоды противостояния страны внешней опасности.

"Представляется, что характеры героев формировались не только в экстремальных ситуациях военных противостояний, но и в семье, в кругу одноклассников. Не надо забывать и про роль учителя, который, по словам известного исторического персонажа, воспитывая своих учеников в духе патриотизма и любви к Родине, побеждает противника на поле боя", - подчеркнул Сергей Шилов.

Планируется обучить около 30 волонтеров для работы экскурсоводами. Ожидается, что экспозицию посетят 5 тыс. жителей региона, а общий охват событием составит 10 тыс. человек. За время проекта состоятся восемь встреч с героями Тюменской области.

Завершится инициатива в декабре праздничным мероприятием, где состоится передача бойцам СВО изготовленных на мастер-классах маскировочных сетей и окопных свечей в качестве гуманитарной помощи.

"Мы хотим создать не просто выставку, а настоящее патриотическое движение, которое будет объединять поколения и воспитывать уважение к подвигам наших земляков", – отметила Наталья Карпова.

Проект станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи Тюменской области.

Напомним, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году определили 110 победителей, восемь из них – из Ишима.

Инна Кондрашкина

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# Великая Отечественная война , герои , СВО

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