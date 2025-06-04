Юных тюменцев приглашают на чтения и тематические игры в библиотеку Лагунова
Громкие чтения "Книжкины подмостки" в рамках игровых программ "Библиотека – территория смыслов и чтения" продолжаются в Детской библиотеке им. Лагунова. Ближайшая встреча пройдет 8 июня в 12 часов, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.
Ребята познакомятся с книгой Елены Сыч "Поверь в мечту!" Ребята смогут задать вопросы сыграть в тематические игры. Вход свободный.
Подробности по телефону: +7 (3452) 358-595.
Возрастное ограничение:0+.