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Юных тюменцев приглашают на чтения и тематические игры в библиотеку Лагунова

Общество, 10:47 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Громкие чтения "Книжкины подмостки" в рамках игровых программ "Библиотека – территория смыслов и чтения" продолжаются в Детской библиотеке им. Лагунова. Ближайшая встреча пройдет 8 июня в 12 часов, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Ребята познакомятся с книгой Елены Сыч "Поверь в мечту!" Ребята смогут задать вопросы сыграть в тематические игры. Вход свободный.

Подробности по телефону: +7 (3452) 358-595.

Возрастное ограничение:0+.

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