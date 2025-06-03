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Тюменка победила в первом всероссийском конкурсе для медицинских и фармацевтических колледжей

Общество, 16:00 03 июня 2025

ТМУ | Фото: ТМУ

Преподаватель кафедры теории и практики сестринского дела ТМУ Ольга Важенина стала победителем первого Всероссийского конкурса для медицинских и фармацевтических колледжей в номинации "Преподаватель года". Подведение итогов состоялось на площадке Всероссийского учебно-научного методического центра (ВУНМЦ) Минздрава России в Москве, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Конкурс начался в феврале. В отборочных испытаниях приняли участие более 3,2 тыс. человек из 51 региона России. В финал вышли лучшие, среди них и тюменка. Участники продемонстрировали свои знания, педагогическое мастерство и умение решать практические задачи. Конкурсанты работали на виртуальных тренажерах, решали сложные ситуационные задачи, проводили открытые уроки и образовательные мероприятия, а также отвечали на вопросы конкурсной комиссии.

ТМУ | Фото: ТМУ

"Отбор был строгим: из 188 подавших заявки преподавателей медколледжей в финал вышли лишь 16. В финальном испытании мой мастер-класс был лучшим. Члены жюри отметили также правильное методическое оформление. Такие конкурсы – это точка личностного роста, возможность бросить себе вызов и испытать саму себя. Испытания дались мне легче благодаря опыту участия в конкурсе "Мастер года" несколько лет назад", - делится Ольга Важенина.

В 2022 году Ольга Важенина была признана абсолютным победителем регионального этапа конкурса педагогического мастерства "Мастер года", представляла Тюменскую область на федеральном этапе, где вошла в десятку лучших и стала призером. Год спустя вошла в состав жюри и выступила экспертом по подготовке ко всероссийскому этапу конкурса "Мастер года".

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# конкурс , победители , ТМУ

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