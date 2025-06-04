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Более тысячи подростков поработают в "Отрядах мэра" в Тобольске

Общество, 10:58 04 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 111 подростков выбрали для себя работу в "Отрядах мэра" в Тобольске на летних каникулах. Половина из них - более 500 - будут задействованы в благоустройстве и уборке города. Остальные станут помощниками взрослых по 14 направлениям.

Об этом рассказал глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях. "Всего за эти годы школу трудового лета прошли более 30 тысяч тобольских мальчишек и девчонок. Сначала ребят привлекали только к благоустройству города. Сегодня наши помощники работают по 14 направлениям: стали правой рукой сотрудников молодежной политики, благоустроителей и волонтеров", - уточнил он.

Второй год при поддержке СИБУРа формируется дополнительный специализированный отряд "Тобольск настоящий". Молодежь будет работать на пяти объектах, благоустроенных в том числе по национальному проекту "Жильё и городская среда", который с этого года трансформирован в новый - "Инфраструктура для жизни". Ребята будут поддерживать порядок в Аптекарском саду, скверах Декабристов, Выпускников, Семьи, любви и верности, Александровском саду.

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# отряды мэра , Петр Вагин , подростки , Тобольск , трудовое лето

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