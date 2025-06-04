Жительница Ярковского района поборется за звание лучшего земского почтальона страны

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почтальон отделения связи села Покровское Ярковского района Антонида Неизвестных представит Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Земский почтальон". Конкурс пройдет 5 и 6 июня на площадке Национального центра "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области.

Стаж работы Антониды Неизвестных на почте составляет 30 лет. Жители Покровского ценят своего почтальона за доброту, отзывчивость, готовность прийти на помощь.

Всего мероприятие объединит более 50 представителей почтовых профессий со всех уголков страны. На финальных испытаниях сотрудники почты продемонстрируют профессиональные знания, а также заранее подготовленные видеовизитки, которые будут оцениваться профильным жюри.

Победитель в номинации "Лучший земский почтальон" получит денежный приз в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, 150 тыс. рублей получит победитель проводимого на официальной странице Почты России народного голосования.

Из самых ярких историй о работе в почтовой сфере организаторами конкурса будет сформирована тематическая выставка, открытие которой состоится в рамках ежегодного форума тружеников села.

Конкурс организован при поддержке партийного проекта "Единой России" "Российской село" совместно с Почтой России и Российским союзом сельской молодёжи.