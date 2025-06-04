  • 4 июня 20254.06.2025среда
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-западный

Изображение дефекта металлического шва в 400-кратном увеличении принесло тюменцу победу

Общество, 12:15 04 июня 2025

ТИУ

Работа "Что было раньше?" - изображение дефекта металлического шва, полученное с помощью микроскопа при 400-кратном увеличении, принесла победу преподавателю Тюменского индустриального университета Расулу Мамадалиеву в VI Научной премии "АКСАЛИТ" в фотономинации "Промышленность и искусство".

Церемония награждения прошла в Екатеринбурге, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Иногда смотришь в микроскоп и видишь там целую вселенную. Именно это и произошло со мной во время работы над диссертацией, посвященной оценке влияния многоциклового температурного воздействия на свойства сварных соединений из аустенитных сталей. Увиденное поразило мое воображение, и я решил поделиться этим с миром. Победа стала для меня неожиданным и очень приятным событием", - рассказал Расул Мамадалиев.

Для номинантов участие в премии началось с экскурсии на "ЕВРАЗ НТМК" - ведущее предприятие России в сфере производства трубной заготовки и железнодорожных колёс.

Всего премию получили 35 номинантов со всей России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 04.06.2025Кабинет судебных примирителей открыли в Доме правосудия Тюмени
12:26 04.06.2025Бизнес и медиасообщества Тюменской области обсудят новеллы законодательства о защите персональных данных и рекламе
12:15 04.06.2025Изображение дефекта металлического шва в 400-кратном увеличении принесло тюменцу победу
12:04 04.06.2025Волонтеры "Том Сойер феста" в Тобольске восстановят дом на улице Ленина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора