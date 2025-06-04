Изображение дефекта металлического шва в 400-кратном увеличении принесло тюменцу победу

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Работа "Что было раньше?" - изображение дефекта металлического шва, полученное с помощью микроскопа при 400-кратном увеличении, принесла победу преподавателю Тюменского индустриального университета Расулу Мамадалиеву в VI Научной премии "АКСАЛИТ" в фотономинации "Промышленность и искусство".

Церемония награждения прошла в Екатеринбурге, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Иногда смотришь в микроскоп и видишь там целую вселенную. Именно это и произошло со мной во время работы над диссертацией, посвященной оценке влияния многоциклового температурного воздействия на свойства сварных соединений из аустенитных сталей. Увиденное поразило мое воображение, и я решил поделиться этим с миром. Победа стала для меня неожиданным и очень приятным событием", - рассказал Расул Мамадалиев.

Для номинантов участие в премии началось с экскурсии на "ЕВРАЗ НТМК" - ведущее предприятие России в сфере производства трубной заготовки и железнодорожных колёс.

Всего премию получили 35 номинантов со всей России.