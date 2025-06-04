5 июня - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в отеле-музее "Восток" (ул. Республики, 159, конференц-зал "Юпитер") начнется пресс-конференция "Профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, связанных с наездом на пешеходов, как по вине пешеходов, так и водителей". 18+

В Тюмени в 14 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется интерактивная игра "В стране Лукоморья". 6+

В Тюмени в 15 часов в лесном массиве в створе улиц Бирюзова - Малышева в честь Всемирного дня окружающей среды начнется награждение победителей экологического конкурса "Экология начинается с семьи" и уборка лесного массива. 6+

В Тюмени в 18 часов в "Доме художников" (ул. Холодильная, 124) начнется открытие выставки "Магия прикладного искусства". 6+

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Фундамент личного бренда: стиль + смысл". 16+

Интересное в этот день:

1706 — в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение.

1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — одно из старейших в Европе фарфоровых производств.

1783 — французские изобретатели братья Монгольфье запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат.

1881 — основано Русское хирургическое общество им. Пирогова Н. И.

1909 — на Знаменской площади Петербурга открыт памятник Александру III.

1954 — открылся Московский театр эстрады.

1966 — третий в истории выход человека в открытый космос.

1975 — Суэцкий канал вновь открыт после 8-летнего закрытия.

1983 — катастрофа теплохода "Александр Суворов" в Ульяновске. Погибло 176 человек.

2000 — наблюдалась активность вулкана Этна — самого крупного в Европе.