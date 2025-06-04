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Работу 476 лагерей в Тюменской области проконтролирует Роспотребнадзор

Общество, 16:28 04 июня 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области контролируют работу 476 детских оздоровительных лагерей, которые действуют в летний период на территории региона. В период подготовки к летнему сезону был проведет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований санитарного законодательства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, все 476 лагерей в регионе имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения и включены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Специалисты управления и его территориальных отделов проводят контрольные и профилактические мероприятия с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в лагерях в период их функционирования.

Летняя оздоровительная кампания находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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# детские лагеря , Роспотребнадзор

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