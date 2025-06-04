47 наставников из 20 регионов России приступили к обучению в тюменском центре "Воин"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый поток обучения инструкторов стартовал в тюменском центре "Воин". В занятиях примут участие 47 наставников из 20 регионов России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Образовательная программа включает: "Общую военную подготовку"; "Методику организации обучения по программам снайперской подготовки"; "Военно-спортивную подготовку: теорию и методику педагогической работы".

"Это уже четвертый поток обучения инструкторов в Тюмени. Впервые для наставников состоятся занятия по снайпингу. Для этого были приглашены эксперты, которые имеют боевой и практический опыт в дисциплине", - отметил директор филиала центра "Воин" в Тюменской области Игорь Ревякин.

Отметим, за все время в Тюменской области прошли подготовку более 250 наставников центра. Всего учреждение насчитывает 400 инструкторов, большинство которых — участники боевых действий, в том числе СВО.